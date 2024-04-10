«Металлург» — «Автомобилист», пятый матч. Разин усвоил уроки Заварухина

Екатеринбуржцы постоянно находят какие-то лазейки, то отыграются с 0:3, то победят за счёт большинства. Пора «лисам» стать хитрее.

11 апреля состоится пятый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.10. Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Автомобилист» 11 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.72. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.10.

Анализ и прогноз на пятый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Автомобилист» (11.04.2024)

«Локомотив» всё ещё ждёт своего соперника по финалу, но он задерживается. В пятом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» будет принимать «Автомобилист» на «Арене-Металлург». Начало игры – 17:00 мск. Счёт в серии – 2-2. Поэтому ещё как минимум две встречи железнодорожники не узнают, с кем им предстоит играть.

«Лисы» не являются эталоном стабильности. Особенно в розыгрыше Кубка Гагарина. Ни одна серия по пути к полуфиналу не прошла для них идеально и без загвоздок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что магнитогорцы пока далеки от победы в серии с екатеринбуржцами.

Началось всё с «Амура», который поверил в свои силы и убедил болельщиков, что может навязать равную борьбу победителю Восточной конференции. Подопечные Андрея Разина собрались после счёта в серии 2-2 и выиграли два оставшихся матча. В таком же ритме провела «Магнитка» четвертьфинал со «Спартаком». Равный счёт в серии (2-2), а затем в каком-то турбо-режиме «лисы» довели дело до победы.

Поэтому не удивительно, что ситуация повторилась в серии с «Автомобилистом». Но подопечные Николая Заварухина тоже не из робкого десятка. Команду, которая с одинаковым счётом 4-1 прошла сначала «Ак Барс», а затем СКА, нужно уважать. Её отличительной чертой является сплочённость и присутствие характера, которого нет у многих клубов. Поэтому некоторые победы «Авто» выглядят настолько боевыми.

Уже в первой встрече полуфинала с «Металлургом» екатеринбуржцы хоть и проиграли со счётом 1:2, но свою единственную шайбу забросили меньше чем за минуту до финальной сирены. Они не сдаются, даже в в тяжёлых ситуациях. Во втором матче их спасла реализация численного преимущества. Подопечные Николая Заварухина победили – 4:2, но три шайбы забросили в большинстве, а последнюю в пустые ворота.

Третья игра – вновь «Автомобилист» показал характер, сравняв счёт в матче в последнюю минуту. Автором гола стал Романцев. Но этого оказалось недостаточно, и в овертайме «лисы» на опыте забросили победную шайбу. Наиболее показательным в этом плане стал минувший матч. «Магнитка» продемонстрировала безволие, а екатеринбуржцы, наоборот, огромную мотивацию.

Уже к восьмой минуте «Металлург» забросил три безответные шайбы. Казалось, что подопечные Андрея Разина поймали игровой ритм и доведут дело до победы. Но «Автомобилист» с этим не согласился и в первом периоде сократил отставание до одного гола. Во второй половине встречи екатеринбуржцы забросили ещё три шайбы и одержали невероятную волевую победу со счётом 5:3.

Помогли команде Николая Заварухина грамотные контратаки. «Металлург» допустил много ошибок, за что и поплатился. На домашней арене всё должно быть по-другому. Мы считаем, что уже по традиции в пятом и шестом матчах «Магнитка» прибавит и перестанет допускать такое количество брака. Всё-таки на своей арене в этом плей-офф магнитогорцы проиграли только две из восьми встреч. Поэтому наша ставка на победу хозяев за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» – «Автомобилист» 11 апреля 2024 года

«Металлург» привык быстро приходить в чувства и исправлять собственные ошибки. Он это делал не раз. Волевая победа «Автомобилиста» в минувшей встрече должна стать уроком для «Магнитки». К тому же теперь на её стороне будут домашние трибуны. Считаем, что Андрей Разин усвоит все уроки, которые преподал ему Николай Заварухин. Предлагаем поставить на победу «лис» за 2.10.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.10.