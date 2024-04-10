«Ливерпуль» — «Аталанта». Миранчука не запугать

Мерсисайдцы сильнее, но в этой паре нет ничего очевидного.

11 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.36. Шансы бергамасков оцениваются в 10.0. На ничью дают коэффициент 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» 11 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ливерпуль» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» (11.04.2024)

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» начнётся 11 апреля на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

В минувшем туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Неудачный результат стоил «красным» первого места в таблице, и это расстроило Юргена Клоппа. Его подопечные совершили грубейшую ошибку в обороне, которая позволила сопернику сравнять счёт и обрести уверенность.

В целом именно «МЮ» оказался главным источником неприятностей для «Ливерпуля» на решающем отрезке сезона. Сначала подопечные Эрика тен Хага выбили мерсисайдцев из Кубка Англии, победив со счётом 4:3 (2:1 д. вр.), затем отобрали важные два очка в АПЛ.

У «Ливерпуля» до сих пор не восстановились от травм основной голкипер Алисон Бекер и Трент Александер-Арнольд. По этой причине обороне «красных» не хватает надёжности, которая была свойственна команде на старте сезона, и в семи последних встречах с учётом всех турниров они пропускали.

Тем не менее в позиционном нападении у подопечных Клоппа полный порядок: Дарвин Нуньес, Луис Диас и Мохамед Салах исправно выполняют свои обязанности. На троих в этом розыгрыше Лиги Европы они забили 12 мячей, и ещё четыре гола записал на свой счёт Коди Гакпо. Так что «Аталанте» предстоит выдержать мощное давление.

Бергамаски проиграли два последних матча и подтвердили свою нестабильность в этом сезоне. Сначала они уступили «Фиорентине» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии (0:1), а затем «Кальяри» (1:2) в Серии А.

Слабо сыграл с «лилиями» Алексей Миранчук. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини заменил россиянина после первого тайма. Полузащитник отлично провёл перед этим несколько матчей, и вполне вероятно, что в воспитательных целях итальянский специалист отправил его в запас в игре с «Кальяри». Возможно, у хавбека будет шанс сыграть на «Энфилде» и реабилитироваться.

«Аталанта» в турнирной таблице Серии А находится на шестом месте, набрав 50 очков после 30 матчей. У бергамасков остаются хорошие шансы получить путёвку в еврокубки на следующий сезон. Вполне реально пройти и «Фиорентину» в Кубке Италии. Да и с «Ливерпулем» они ещё поборются, ведь в последнем очном матче на «Энфилде» «Аталанта» выиграла со счётом 2:0.

«Ливерпуль» весьма продуктивен в нападении, но в защите часто ошибается, чем может воспользоваться «Аталанта». В составе у бергамасков есть сильные игроки в линии атаки, которые сумеют реализовать свой шанс. Рассмотрим ставку на то, что «красные» не проиграют и «обе забьют», за 1.95. Всё-таки класс должен взять своё. Без ротации Клопп не обойдётся, однако родные трибуны в случае возникновения трудностей наверняка помогут.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» 11 апреля 2024 года

«Ливерпуль» пропускал в семи матчах подряд минимум гол, что негативно характеризует оборону команды. «Аталанта» не в лучшем состоянии, но воспользоваться ошибкой соперника сумеет. Также не будем исключать возможных изменений в стартовых составах. При подобном сценарии мы предполагаем, что «красные» не проиграют и «обе забьют».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.95.