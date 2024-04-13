Экспресс на UFC 300: битва ударников Гэтжи и Холлоуэя, шанс для Царукяна, защита Перейры

Все мы долго ждали этого события. Наконец-то пришло время для юбилейного UFC 300. Турнир с целой россыпью топовых событий пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США). Предлагаем ознакомиться с экспрессом с коэффициентом 10.97 на самые громкие бои этого вечера, а также с полным кардом участников.

Полный кард UFC 300:

Ранние прелимы:

Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт;

Бобби Грин – Джим Миллер;

Джессика Андраде – Марина Родригес;

Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано.

Прелимы:

Содик Юсуфф – Диего Лопес;

Холли Холм – Кайла Харрисон;

Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;

Иржи Прохазка – Александар Ракич.

Основной кард:

Бо Никал – Коди Брандейдж;

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;

Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;

Вэйли Чжан – Сяонань Янь;

Алекс Перейра – Джамал Хилл.

Где смотреть UFC 300 в прямом эфире, трансляция

Время начала турнира – в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Прогноз на бой Бо Никал — Коди Брандейдж

Этот поединок выглядит самым предсказуемым из основного карда. Никал – это будущее UFC. Дана Уайт это прекрасно понимает. Пять боёв в профессиональной карьере Бо – все завершились победами в первых раундах. Его соперник – Коди Брандейдж – тоже предпочитает заканчивать бои на ранних стадиях. Он вполне может создать проблемы.

Бо прекрасно понимает, что это его реальная проверка на прочность. Однако у Коди очень крепкий подбородок. Его будет не так-то просто уронить ударами. Хотя в арсенале у Никала есть ещё отличная борьба, которая считается его базовой характеристикой.

Перспективный Бо Никал обязан побеждать дальше, чтобы его вызов Хамзату Чимаеву не казался пустым звуком. Дана Уайт уже полюбил этого бойца и обязательно даст ему серьёзного соперника в следующей схватке. Мы считаем, что впервые в карьере Бо поединок дойдёт до второго раунда. Поставим на тотал больше 1.5 раунда за 2.60. Так он сможет доказать, что готов драться даже на дистанции. Да и соперник не простой.

Прогноз на бой Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Российский боец молод и свеж, он полон оптимизма и решимости идти к титулу. В этом одно из его преимуществ над Чарльзом, который слегка «наелся» топовыми поединками, уже носил пояс, но он не скрывает, что спит и видит, как поквитаться с Исламом и отнять у него чемпионский титул. Возможно, что Оливейра даже болен этим желанием. В этом может быть его преимущество. Плюс всё-таки опыт никуда не деть.

За свою карьеру бразилец выдерживал и не такие мощные удары по своей голове. Он побеждал Порье, Гэтжи, Чендлера, Фергюсона. Причём если у Джастина и Дастина он выиграл за счёт борьбы, то в минувшем поединке победил техническим нокаутом Бенеила Дариуша. Тем Чарльз и неудобен для соперников, что может выкрутиться из любой ситуации, по возможности включит ударную технику, но, если ничего не получится, воспользуется своим бразильским джиу-джитсу.

Царукян предпочитает драться в стойке. У него точные и разрушительные атаки, которые наверняка могут отправить в нокдаун Оливейру, а дальше будет видно. Единственное, что не даёт поставить на победу Армана – это отсутствие поединков с настоящими топовыми бойцами. Выиграл в последнем бою у Дариуша – отлично, но иранец растерял свои лучшие навыки.

Такой поединок просто не может затянуться до судейского решения. Уж слишком огненная у него вывеска. Единственный шанс на победу у Оливейры – это затянуть Армана в свои воды и провести успешный сабмишен. В другом случае либо Царукян медленно будет разбивать Чарльза, либо отправит его в нокаут. Поэтому наша ставка будет на то, что бой завершится досрочно за 1.42.

Прогноз на бой Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй

Вот где будет настоящее шоу, зрелище. Такие поединки мы и любим – настоящие гладиаторские сражения. Гэтжи и Холлоуэй предпочитают ударную технику. Они сильно преуспели в этом. Джастин обладает внушительными боксёрскими навыками, а также умеет пробивать мощные лоу-кики, которые выводят из равновесия соперников. Но он никогда не лезет в открытую рубку, а старается продумывать каждый следующий удар, чтобы он мог стать завершающим.

Максу постоянно чего-то не хватает, чтобы достичь более высокого уровня. Он недонократно получал классных соперников, но не мог их победить. Один из ярких примеров – трилогия с Алексом Волкановски – три поражения судейским решением. Проигрывал Холлоуэй и Порье. Но чего у него не отнять, так это железного характера и выносливости. Сколько способна выдержать его голова? Никто не знает ответ. Макс никогда не был в нокауте.

Вот и сейчас, мы считаем, это будет бескомпромиссная рубка с огромным количеством ударов. Пусть решают судьи, кто окажется победителем по итогам такой схватки. Наша ставка будет на полный бой с коэффициентом 1.98.

Прогноз на бой Алекс Перейра — Джамал Хилл

Больше 14 месяцев простоя из-за серьёзной травмы – и Джамал Хилл готов оспорить звание чемпиона в бою с Алексом Перейрой. Это будет то ещё зрелище. Давайте отбросим в сторону тот факт, что Сладкий сон пережил повреждение.

Его последние поединки были настолько зрелищными, что получали награду. Все четыре минувшие победы не остались без всеобщей оценки – это два бонуса за «лучший бой вечера» и столько же за «выступление вечера». Три нокаута и одно решение судей на этой дистанции. Ничего не изменится, и Джамал вновь будет решительно настроен уронить своего соперника.

Алекс вряд ли против драки в стойке. Базовый кикбоксёр и сам предпочитает проводить поединки на ногах в надежде на нокаут. Он досрочно выиграл титул чемпиона в полутяжёлом весе и среднем весе, отправив своих соперников в нокаут. Поэтому ничего другого Перейра предлагать не станет. У бразильца и американца просто нет права показать скучный главный бой юбилейного UFC 300. Наша ставка будет на то, что поединок закончится нокаутом, за 1.50.

Экспресс на UFC 300

Ставка 1: тотал больше 1.5 раунда в бою Бо Никал — Коди Брандейдж за 2.60.

Ставка 2: бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян завершится досрочно за 1.42.

Ставка 3: полный бой Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй за 1.98.

Ставка 4: бой Алекс Перейра – Джамал Хилл закончится нокаутом за 1.50.

Общий коэффициент: 2.60 Х 1.42 Х 1.98 Х 1.50 = 10.97.