Панарин выбьет Овечкина, Бобровский — Кучерова. Чего ждать от плей-офф НХЛ

Предсказать победителя Кубка Стэнли в этом году очень сложно.

В ночь на 21 апреля стартует плей-офф НХЛ. 16 лучших команд сезона будут бороться за Кубок Стэнли. Рассказываем, кто из россиян в числе претендентов на заветный трофей, а кому ничего не светит.

Кто с кем сыграет в плей-офф НХЛ

По итогам регулярного сезона сформировались следующие пары Кубка Стэнли.

Западная конференция:

«Даллас» (1A) – «Вегас» (4B);

«Ванкувер» (1B) – «Нэшвилл» (4A);

«Виннипег» (2A) – «Колорадо» (3A);

«Эдмонтон» (2B) – «Лос-Анджелес» (3B).

Восточная конференция:

«Рейнджерс» (1A) – «Вашингтон» (4B);

«Флорида» (1B) – «Тампа» (4A);

«Каролина» (2A) – «Айлендерс» (3A);

«Бостон» (2B) – «Торонто» (3B).

Россияне идут за Кубком! Но без Овечкина

В числе главных претендентов букмекеры выделяют «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Каролину». На любую из этих команд можно сделать ставку с коэффициентом 8.00.

«Рейнджеров» ведут за собой Артемий Панарин и Игорь Шестёркин. На старте плей-офф им выпало сыграть с «Вашингтоном» Александра Овечкина. Столичный клуб буквально чудом пробрался в игры на вылет, Ови и компанию считают главными аутсайдерами. Поставить на «Кэпиталз» можно за 40.00. Шанс «Вашингтона» в абсолютной расслабленности, их никто не будет ругать за вылет в первом раунде. Давление на «рейнджеров» куда выше. Ну и опыт Овечкина должен сыграть свою роль.

«Каролина» — одна из самых русских команд турнира. Евгений Кузнецов, Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Пётр Кочетков начнут кубковый поход с ещё одной командой, где много россиян — «Айлендерс». Здесь российский дуэт вратарей Илья Сорокин — Семён Варламов, а в обороне выступает Александр Романов. Шансы «островитян» не такие низкие, как у «Вашингтона», но в них тоже не верят — коэффициент 30.00.

В «Эдмонтоне» болеть российским поклонникам не за кого, «нефтяники» третий год подряд сыграют на старте плей-офф с «Лос-Анджелесом». Шансы команды Владислава Гаврикова оценили котировкой 20.00.

Бобровский и Тарасенко справятся с «молниями»

Во втором эшелоне претендентов на Кубок Стэнли аналитики видят «Колорадо» (8.50), «Флориду» (9.00) и «Даллас» (9.00). «Лавины» с Александром Георгиевым, Валерием Ничушкиным и Яковом Трениным будут играть без преимущества своего льда в серии с «Виннипегом» Владислава Наместникова. На «Джетс» дают 15.00, эксперты считают, что своя площадка команде в мачте с опытными «Эвеланш» не поможет.

А вот за серией «Флорида» — «Тампа» точно будут следить все российские поклонники НХЛ. Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов против Андрея Василевского и Никиты Кучерова. Не поможет «Тампе» Михаил Сергачёв, защитник травмирован. Да и в целом шансы «пантер» оцениваются выше. На победу «молний» в Кубке Стэнли же дают коэффициент 15.00. Но эта команда всегда может удивить.

«Даллас» перед стартом плей-офф усилился Евгением Дадоновым. Россиянин пропустил пару месяцев из-за травмы, но вернулся ровно к старту главной части сезона. «Звёзды» встретятся с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Вегасом», за который играют Павел Дорофеев и Иван Барбашёв. Но в защиту титула букмекеры не слишком верят, поставить на то, что «рыцари» соорудят династию, можно за 15.00.

На «Ванкувер», выигравший свой дивизион при участии Ильи Михеева, Василия Подколзина и Никиты Задорова, дают коэффициент 11.00. «Кэнакс» сыграют с лучшей командой зоны уайлд-кард — «Нэшвиллом». На «хищников» можно поставить за 20.00.

Наконец, Илья Самсонов и Илья Любушкин из «Торонто» будут сражаться с «Бостоном», где россиян нет. В розыгрыше Кубка Стэнли шансы выше у «мишек», на них дают коэффициент 12.00, а на «кленовых» можно сделать ставку за 17.00.

Розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.