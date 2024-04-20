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Зенит — Оренбург прогноз на матч РПЛ 21 апреля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча

«Зенит» — «Оренбург». Забудьте о чемпионской гонке
Николай Павлов
Прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург» 21.04.2024
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Обыграв неделю назад главного конкурента за титул РПЛ, петербуржцы вошли в привычную колею.

21 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург». Начало – в 16:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.32. Успех оренбуржцев оценивается в 9.90. На ничью дают коэффициент 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 21 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Зенит» — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.13.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург» (21.04.2024)

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После ярких матчей в Кубке России пора переключаться на игры РПЛ. Встреча 25-го тура первенства «Зенит» — «Оренбург» начнётся 21 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:15 мск.

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Победные традиции и уверенность в собственных силах — это ценный актив для любой команды. В весенней стадии сезона это с блеском доказал «Зенит». Перед стартом решающего отрезка РПЛ «Краснодар» находился на первом месте и имел преимущество перед петербуржцами, но не выдержал давления и сдал свои позиции.

В свою очередь, «Зенит» без особого блеска, но стабильно набирал очки и вот уже обошёл дерзкого конкурента. После 23 матчей у подопечных Сергея Семака в активе 47 очков. Они на очко опережают «Краснодар», но имеют в запасе одну игру.

Кроме того, неплохие шансы у «Зенита» сделать «золотой» дубль: выиграть чемпионат и Кубок России. Дело в том, что в полуфинале Пути РПЛ подопечные Семака с общим счётом 2:1 обыграли московский «Спартак» и прошли в финал, в котором сыграют с ЦСКА.

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Стоит отметить главную особенность игры «Зенита» в весенней части сезона — это надёжная оборона. В восьми официальных матчах во всех турнирах петербуржцы пропустили всего четыре мяча. Причём дважды сохранили ворота в неприкосновенности в матчах со «Спартаком», которые завершились с одинаковым счётом 0:0.

Забивать подопечные Семака стали не так много, но крепкая защита вытаскивает сложные матчи. Например, оборона в минувшем туре выдержала давление максимально мотивированного «Краснодара», и поэтому «Зенит» выиграл на выезде со счётом 2:1.

Отлично начал весенний отрезок сезона и «Оренбург». Почувствовав угрозу вылета, команда собралась и выдала беспроигрышную серию из пяти матчей в РПЛ. Хороший результат позволил ей закрепиться выше зоны стыковых матчей. После 23 встреч оренбуржцы набрали 26 очков и находятся на 12-м месте в турнирной таблице. Поскольку клубы идут плотной группой, борьба будет жаркой.

Руководство клуба заслуживает добрых слов, что позволило Давиду Деограсии провести полноценную подготовку и предоставило шанс исправить ситуацию. Теперь «Оренбург» играет активно в атаке, есть хорошее движение, и вполне надёжна оборона — только два мяча пропущено на весеннем отрезке сезона РПЛ.

«Оренбург» заметно прибавил во всех компонентах и явно создаст проблемы чемпиону. Вот только индивидуальное мастерство петербуржцев на порядок выше, что в конечном счёте и сыграет ключевую роль в матче. Рассмотрим ставку на то, что «Зенит» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.32.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 21 апреля 2024 года

«Зенит» и «Оренбург» в весенней части сезона отлично играют в защите и мало пропустили. «Зенит» обычно владеет мячом и инициативой, но плотно обороняется и крайне редко ошибается. Подопечных Деограсии вполне устроит выездная ничья с фаворитом, поэтому они вряд ли будут раскрываться и рисковать. Отсюда наша ставка на то, что «Зенит» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.32.

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