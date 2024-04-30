«Каролина» — «Айлендерс», пятый матч. Свечников и Кузнецов одной ногой в четвертьфинале

1 мая состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Айлендерс». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 1.76. Успех «Айлендерс» оценён экспертами в 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Айлендерс» 1 мая 2024 года

Букмекеры считают, что пятый матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Айлендерс» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.84. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (01.05.2024)

Первый раунд плей-офф НХЛ близится к завершению. 1 мая состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором на льду стадиона «Пи-Эн-Си-Арена» в городе Роли померяются силами «Каролина» и «Айлендерс». Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

«Каролина» уже отдыхала бы и готовилась к четвертьфиналу плей-офф, если бы не Семён Варламов. Российский голкипер «Айлендерс» совершил 42 сейва в четвёртом матче серии. Команда из Нью-Йорка воодушевилась его спасениями и вырвала победу в овертайме.

Варламов повторил клубный рекорд 40-летней давности. Он вошёл в историю как второй вратарь «островитян», совершивший более 40 спасений в одном матче плей-офф НХЛ пять раз. Первым, кому покорилось это феноменальное достижение, был легендарный Билли Смит.

Правда, если Смит выиграл четыре Кубка Стэнли с «Айлендерс», то Варламову не светит даже один. Вратарю уже 36 лет. Он очень опытен, на регулярной основе демонстрирует отличную игру, только вот команда постоянно подводит. Она находится в шаге от вылета из плей-офф.

Кумир Варламова Патрик Руа не сумел улучшить хоккей «островитян» настолько, чтобы они могли на равных играть с «Каролиной». Разница в классе чувствуется очень остро. Победа «Харрикейнз» в серии — лишь вопрос времени. Варламов очень устал после трудного четвёртого матча, а его сменщик Илья Сорокин пребывает на спаде.

Руа дал возможность Сорокину проявить себя в третьей встрече серии с «Каролиной», но уже на 28-й минуте тренер выпустил Варламова. Счёт на табло был уже 1:3. В той встрече «ураганы» были скромны. Они нанесли всего 22 броска в створ. Впрочем, качество лучше количества.

Качественный — отличное слово для описания проекта «Каролины». Отменная селекционная работа и грамотный подход Рода Бриндамора — одни из ключевых факторов успеха «ураганов». С каждым годом они прогрессируют. По итогам прошлого сезона клуб дошёл до полуфинала Кубка Стэнли, в котором досадно уступил «Флориде».

В текущем плей-офф «Харрикейнз» имеют хорошие шансы пробраться дальше полуфинала. Они выиграли в основное время 19 из 28 последних матчей. Бриндамор нашёл идеальный баланс между крепостью в защите и мощностью в нападении. Поставить на победу его подопечных в предстоящем матче и тотал больше 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.12.

В семи из восьми последних очных встреч команды забрасывали на двоих не менее пяти шайб. Как бы хороши ни были голкиперы, в частности Варламов, нападение у клубов преобладает над защитой. В 82 встречах в регулярке «Айлендерс» забросили 246 шайб, а «Харрикейнз» — 279.

На последнем отрезке сезона набрал отличную форму форвард «Каролины» Андрей Свечников. В четырёх встречах с «Айлендерс» он отметился четырьмя результативными передачами. А вот его соотечественник Евгений Кузнецов после классно проведённого первого матча сбавил. Бриндамор перевёл его в четвёртое звено.

Впрочем, у тренера в подспорье достаточно техничных нападающих, способных сделать результат. Одной из главных атакующих сил «ураганов» является Себастьян Ахо. 26-летний финн в 78 встречах в регулярном чемпионате набрал 89 (36+53) очков. Несмотря на возраст, он обладает богатым опытом выступлений в плей-офф.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Айлендерс» 1 мая 2024 года

«Каролина» — явный фаворит. На выезде довести серию до победы не получилось, но тем даже лучше. У Бриндамора есть возможность порадовать домашние трибуны. Ждать, что Варламов и дальше будет тащить «Айлендерс», не стоит. Вратарь провёл на льду 82 минуты в четвёртом матче и отыграл в трёх предыдущих встречах серии. Физически он истощён.

Ставка: победа «Каролины» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.12.