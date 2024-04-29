«Бавария» — «Реал». Беллингем не пожалеет Кейна

Если мюнхенцы не выиграют грядущий матч, шансы закончить сезон с трофеем сойдут на нет. А им не победить.

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 2.45. Успех мадридцев оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» 30 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Бавария» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» (30.04.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене встретятся местная «Бавария» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Шутка ли — «Бавария» впервые за долгие годы может закончить сезон без выигранных трофеев! Лига чемпионов — последняя возможность для мюнхенцев взять золотые медали в этом году. Они проиграли матч за Суперкубок Германии, вылетели из Кубка страны, а Бундеслигу выиграл «Байер».

Кто-то скажет, что это проклятие Гарри Кейна, и в чём-то будет прав. Англичанин проводит выдающийся сезон. В 31 встрече в чемпионате Германии и 10 матчах в Лиге чемпионов он забил 42 мяча и отдал 11 результативных передач. Форвард установил несколько исторических рекордов Бундеслиги по результативности.

Какой только от этого прок, если на протяжении всего сезона мюнхенцы сталкиваются с большими проблемами. Они не выглядят как единое целое. Томас Тухель оказался не тем тренером, который нужен «Баварии». Идеи и структура игры, которым он отдаёт предпочтение, не подходят клубу.

После выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы поймали кураж и набрали неплохой ход. Они победили по сумме двух встреч лондонский «Арсенал» (2:2 и 1:0), а ещё выиграли три последних матча в Бундеслиге. Однако игры с мадридским «Реалом» — это совсем другая история. Мало быть в хорошем тонусе, чтобы его обыграть.

Приобретя Джуда Беллингема, «сливочные», возможно, на годы вперёд нашли лидера с такими качествами и техникой, которым нет аналогов. В 25 встречах в Примере и восьми играх в Лиге чемпионов 20-летний полузащитник забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.

Хотя результативность — это просто очень приятный бонус. В основной функционал Беллингема не входит задача забивать голы. Он проделывает очень большой объём командной работы. Джуд играет невероятно важную роль при обороне и в развитии атак. К грядущей встрече он подходит с хорошим запасом сил.

В преддверии матча последнего тура Примеры с «Реалом Сосьедад» появилась информация о том, что у Беллингема и Родриго плохое самочувствие. Англичанин всё же вошёл в заявку на встречу, но Карло Анчелотти предпочёл оставить его в запасе, поберечь силы для игры с «Баварией». Несмотря на отсутствие двух ведущих футболистов, «галактикос» победили со счётом 1:0.

Анчелотти обладает огромным опытом. Он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Томас Тухель только один раз выигрывал турнир. Крайне маловероятно, что ему удастся перехитрить итальянского специалиста. Поставить на то, что «Реал» не проиграет первый матч и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно с коэффициентом 1.81.

Анчелотти выиграл с «галактикос» множество трофеев. Тренер прекрасно знает, на что способны его подопечные, и порой прибегает к нестандартным, но продуктивным решениям. Ему ничего не стоит спустить двух хавбеков (чаще всего это Эдуарду Камавинга и Орельен Тчуамени) в защиту. Так «сливочные» недавно выиграли «эль класико» — 3:2.

У Тухеля с подопечными взаимопонимания гораздо меньше. Команду объединяют цели, но общих ценностей и душевного равновесия у неё нет. В какой-то момент у тренера возникли большие разногласия с многолетним лидером мюнхенцев Йозуа Киммихом. Конфликт был отложен, но он может разгореться с новой силой после предстоящего матча.

В прошлом сезоне тренер не предотвратил драку между Садио Мане и Лероем Зане после вылета из Лиги чемпионов. Это показательный момент, говорящий о том, что у Тухеля не получается контролировать раздевалку, да и команду в принципе. В матчах с сильными соперниками нападение «Баварии» часто оказывается беспомощным.

Анчелотти умеет выстраивать оборонительные ряды как никто другой. Его подопечным удалось даже сдержать натиск и обыграть «Манчестер Сити» на «Этихаде», причём совсем недавно — 1:1 (4:3 пен.). Помог проводящий фантастический сезон Андрей Лунин. В первой встрече с мюнхенцами «сливочных» вполне устроит ничья. На «Сантьяго Бернабеу» у них будет солидное преимущество.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» 30 апреля 2024 года

«Бавария» в своём лучшем расположении духа и виде, может быть, и могла бы обыграть «Реал». Однако в этом сезоне она совсем не похожа на ту команду, которая способна выбить «сливочных» из турнира. Мадридцы гораздо устойчивее ментально и сплочённее, чем мюнхенцы. Анчелотти опытнее и лучше справляется со своими обязанностями, чем Тухель.

Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.81.