«Боруссия» Д — «ПСЖ». Дортмундцы удивят Мбаппе

Ни одной из трёх последних очных встреч в Германии парижане не выиграли. Им не избежать проблем.

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 2.50. Успех дортмундцев оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» 1 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» (01.05.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде померяются силами местная «Боруссия» и «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Для дортмундцев серьёзный этап начался ещё на групповом этапе. Они вышли в 1/8 финала турнира с первого места, опередив как раз «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». Впрочем, с парижанами у дортмундцев возникли наибольшие проблемы. Первый матч они проиграли 0:2, а ответный ознаменовался ничьей — 1:1.

Далее подопечные Эдина Терзича не без труда прошли ПСВ (1:1 и 2:0) и сенсационно обыграли «Атлетико». В первом матче они уступили матрасникам со счётом 1:2, но в ответном победили — 4:2. Во встречах с участием «шмелей» присутствуют неясность и непредсказуемость.

Вроде бы команда не обладает необходимыми для борьбы за медали качествами. Она нестабильна и временами вынуждена, откровенно говоря, выживать. Складывается впечатление, что у соперников есть масса возможностей забить, но моментами ещё нужно воспользоваться. Нередко «шмели» блокируют удары и закрывают свободные зоны в самый последний момент.

В то же время у «Боруссии» предостаточно креативных футболистов, которые могут создать момент из ничего. Во встрече с «Атлетико» одним из ключевых эпизодов стал оригинальный проникающий голевой пас внешней стороной стопы защитника Матса Хуммельса на 34-й минуте встречи на Юлиана Брандта.

Красиво сравняв счёт по сумме двух матчей, дортмундцы почувствовали уверенность в собственных силах. Поддержка родных трибун сопутствовала их моральному подъёму и помогла победить команду опытного Диего Симеоне. Не исключено, что удастся обыграть «шмелям» и «ПСЖ» в предстоящей встрече.

У «ПСЖ» подбор игроков будет явно посолиднее, чем у «Боруссии». И при Луисе Энрике они раскрылись совсем под другим углом. У красно-синих исчезла нестабильность. Появился регулярно демонстрируемый командой качественный доминирующий футбол.

Однако правда в том, что у парижан нет конкурентов на внутренней арене. Они не знают поражений в Лиге 1 уже 25 матчей кряду. В Лиге чемпионов уровень соперников гораздо серьёзнее, и ко многим команда из Парижа банально не готова. За выход в полуфинал Лиги чемпионов ей стоит поблагодарить Рональда Араухо.

Если бы защитник «Барселоны» не получил красную карточку на 29-й минуте ответной встречи, игра могла бы развиваться совершенно по иному сценарию. Первый матч парижане проиграли со счётом 2:3, но в ответном воспользовались численным преимуществом — 4:1. Килиан Мбаппе оформил дубль.

Недавно французский нападающий установил личный рекорд по количеству забитых мячей за сезон на клубном уровне. В 44 встречах в составе «ПСЖ» он забил 43 мяча и отдал 10 результативных передач. Но опять же, бо́льшая часть результативных действий была совершена во встречах с андердогами.

Несмотря на старания Мбаппе, Дембеле и других техничных нападающих, у «ПСЖ» возникли серьёзные трудности на групповом этапе. Они выиграли только два из шести матчей. Да и сильно ослабленный травмами «Реал Сосьедад» (2:0 и 2:1) подопечные Энрике на стадии 1/8 финала турнира победили не без приключений. Чтобы взломать крепкую оборону соперника, пришлось помучиться.

Поэтому уверенность в том, что парижанам удастся обыграть «Боруссию» в Дортмунде, отсутствует. Чёрно-жёлтые не проиграли ни одного домашнего матча в текущем сезоне Лиги чемпионов. Предлагаем заключить пари на то, что обе команды забьют во втором тайме, с коэффициентом 2.40.

Все три очные встречи, проходившие на стадионе «Сигнал Идуна Парк», ознаменовались данным исходом. И ни одной из них парижане не выиграли. От предстоящей игры в принципе есть повод ждать большого количества голов. Несмотря на то что это только первый матч и ставки высоки, событий должно быть много.

В 31 встрече в Лиге 1 и в 10 матчах в Лиге чемпионов парижане забили 95 мячей, но и пропустили немало — 42. Дортмундцы за этот же период времени забили 74 гола, а пропустили 48. Команды склонны демонстрировать атакующий футбол и много забивать. Главное, чтобы был один гол, а там уже игра непременно раскроется.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» 1 мая 2024 года

Вывеска очень интересная. В составе обеих команд очень много креативных, быстрых и невероятно техничных футболистов. Особенно в группе атаки. Защита у «Боруссии» и «ПСЖ» даже в важных играх частенько проваливается. Поэтому голы во втором тайме с обеих сторон видятся хорошим вариантом для ставки. История очных встреч в Дортмунде всецело за.

Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.40.