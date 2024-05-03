«Арсенал» — «Борнмут». «Канонирам» нужна только победа

4 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Борнмут». Начало игры — в 14:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.20. Шансы «вишен» оценили в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Борнмут» 4 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Арсенал» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют «канониры», сыграет коэффициент 1.01. Гол «вишен» доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» (04.05.2024)

4 мая в матче 36-го тура АПЛ «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» будет принимать «Борнмут». Начало игры – в 14:30 мск. Лондонцы постараются сохранить первое место. Помешают ли им «вишни»?

Перед каждым матчем подопечные Артеты вспоминают то, как в прошлом сезоне упустили чемпионство. Они пытаются всеми силами не допустить такой ошибки. Пока получается. В минувшем матче «канониры» победили «Тоттенхэм» в лондонском дерби. Уже в первом тайме они обеспечили себе преимущество в три мяча. Но «шпоры» не сдавались и воспользовались ошибками во второй половине встречи, отыграв два гола.

Благодаря этой трудовой победе «Арсенал» сохранил преимущество над «Манчестер Сити» в одно очко. Пока «канониры» занимают первое место, но у «горожан» есть игра в запасе. Одна победа выведет их на лидирующую позицию. Поэтому подопечные Микеля Артеты просто обязаны выигрывать каждую следующую встречу, ожидая осечки команды Хосепа Гвардиолы.

Для лондонского клуба уже закончилась борьба в Лиге чемпионов. Он выбыл, уступив по сумме двух матчей «Баварии» (2:2, 0:1). Поэтому все силы были сконцентрированы вокруг чемпионата Англии. С момента поражения мюнхенцам «Арсенал» выиграл три встречи кряду в АПЛ. Кроме «Тоттенхэма», он победил «Вулверхэмптон» (2:0) и «Челси» (5:0).

Находящийся в середине турнирной таблицы «Борнмут» сразу после победы в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0), разгромил «Брайтон» — 3:0. Тем самым «вишни» прервали безвыигрышную серию длиной в три встречи. Теперь даже «Арсеналу» стоит бояться эту команду. Она может подпортить статистику «канонирам».

Подопечные Андони Ираолы давно оставили позади борьбу за выживание и даже имеют призрачные шансы добраться до топ-6 турнирной таблицы. Потенциально «Борнмут» может набрать в оставшихся трёх матчах девять очков, а отставание от «МЮ» составляет шесть очков. Хотя это скорее сюжет из жанра фантастики.

В матче первого круга «Арсенал» разгромил «Борнмут» со счётом 4:0. В тот игровой день «канониры» реализовали два пенальти. Если судить по последним двум встречам, «вишни» уже не допускают такое количество брака в защите. Если только Артета не найдёт способ их вынудить ошибаться. Тренер «канониров» это умеет делать хорошо.

«Борнмут» должен быть удобным соперником для лондонского клуба. «Канониры» обыгрывали «вишен» в последних четырёх очных встречах. Плюс они будут проводить матч дома, при поддержке своих болельщиков. Мы считаем, что есть смысл сделать ставку на победу «Арсенала» с разницей в два или три мяча за 2.40. Артете нужна уверенная победа.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Борнмут» 4 мая 2024 года

«Канониры» будут играть на домашнем стадионе. Они не обременены участием в еврокубках и увлечены только чемпионской гонкой. Нельзя проигрывать. Слишком мало времени осталось до окончания сезона, «Ман Сити» имеет игру в запасе и может сменить «Арсенал» на первом месте. «Борнмут» хорош в последних матчах, но насколько долго продлится его белая полоса? Есть сомнения в стабильности. Да и по очным матчам «канониры» превосходят «вишен». Мы предлагаем поставить на уверенную победу команды Артеты с преимуществом в два или три мяча.

Ставка: победа «Арсенала» с разницей в 2-3 мяча за 2.40.