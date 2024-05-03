«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас». Захарян не останется без еврокубков

4 мая состоится матч 34-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас». Начало игры — в 15:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.37. Шансы «Лас-Пальмаса» оценили в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» 4 мая 2024 года

Эксперты считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют бело-голубые, сыграет коэффициент 1.07. Гол «Лас-Пальмаса» доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» (04.05.2024)

4 мая в матче 34-го тура Примеры «Реал Сосьедад» на стадионе «Реале Арена» будет принимать «Лас-Пальмас». Начало игры – в 15:00 мск. После поражения в игре с мадридским «Реалом» (0:1) бело-голубые хотят реабилитироваться. Удачный ли момент?

Уступив «сливочным», подопечные Иманола Альгуасиля прервали беспроигрышную пятиматчевую серию. Борьба за попадание в четвёрку лучших почти закончена. Реальных шансов получить путёвку в Лигу чемпионов у «Реала Сосьедад» уже нет. Хорошо бы хотя бы сохранить имеющееся шестое место, гарантирующее участие в Лиге Европы.

Бело-голубые опережают «Бетис» с седьмой строчки всего на два очка. «Валенсию» — на четыре. Поэтому пока рано говорить о чём-то. Вполне возможен такой вариант развития событий, при котором «Реал Сосьедад» окажется в затруднительном положении.

По какой-то необъяснимой причине подопечным Альгуасиля тяжело даются домашние встречи. На своём стадионе в Примере они выиграли только 6 из 16 матчей. В последних восьми играх на своём поле «Реал Сосьедад» одержал всего одну победу. Он обыграл со счётом 2:0 «Кадис», находящийся в зоне вылета.

Хорошо бы бело-голубым как следует подготовиться к встрече с «Лас-Пальмасом». Потому что это самый простой соперник на ближайшее время. Впереди у команды Иманола Альгуасиля игры с «Барселоной», «Валенсией», «Бетисом» и мадридским «Атлетико». Поэтому важно именно сейчас набрать три очка. Мотивация будет запредельной.

К тому же «Лас-Пальмас» — это главный неудачник Примеры. Команда потерпела шесть поражений кряду. Причём за это время подопечные Гарсии Пимьенты забили только один мяч. Что может быть хуже? Судя по всему, о таком сопернике в концовке сезона можно только мечтать. Главное не допускать недооценку.

У тренера огромный кредит доверия, если руководство готово терпеть такие неудачи. К тому же особых поводов для беспокойства нет. «Лас-Пальмас» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, опережая зону вылета на 11 очков. Можно просто доигрывать сезон, но не так безвольно. Задача – закрепиться в Примере. И она по факту почти выполнена.

Когда команды встречались в матче первого круга, они сыграли в нулевую ничью. Всего бело-голубые не уступают «Лас-Пальмасу» в пяти последних встречах. Три из них завершились победами. Возможно, ключевой момент создаст Арсен Захарян, который получает больше игрового времени. Жаль, что использует его не так часто.

В последних пяти матчах после травмы россиянин забил гол и отдал результативную передачу. В игре с мадридским «Реалом» Арсен не попал в основной состав, но вышел на замену. К сожалению, это не спасло бело-голубых.

Мы считаем, что Альгуасиль понимает важность набора трёх очков именно в матче с «Лас-Пальмасом». Клуб находится в жутком кризисе, проиграл последние шесть матчей, забив всего лишь гол. «Реал Сосьедад» будет играть дома и должен уверенно победить соперника «всухую». Ставки на этот исход принимают с коэффициентом 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» 4 мая 2024 года

У «Реала Сосьедад» очень сложный календарь на последнем отрезке сезона. Самый реальный шанс без проблем взять три очка – встреча с «Лас-Пальмасом». Соперник переживает худшие времена, забыл, когда побеждал, и крайне редко забивает. Всего один мяч в последних шести встречах – так никуда не годится. Мы считаем, что у бело-голубых не возникнет проблем и они одержат победу всухую.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» всухую за 1.95.