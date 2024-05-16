Прогнозы на матчи дня ЧМ-2024: Казахстан разочарует, Да Коста и Ткачук порадуют голами

Чемпионат мира по хоккею в Чехии продолжается и наступает всё более ответственный момент. Одни сборные ведут борьбу за путёвки в плей-офф, а другие мечтают просто сохранить место в элитном дивизионе. Специально для вас мы собрали экспресс с коэффициентом 5.96 на матчи ЧМ-2024, которые запланированы на сегодня.

Прогноз на матч Казахстан — Швеция

Сборная Казахстана начала чемпионат мира с победы во встрече с Францией со счётом 3:1. Этот результат впечатлил. На минуточку показалось, что казахстанцы смогут достойно выступить на турнире. Однако все надежды быстро развеялись после двух поражения кряду. Подопечные Галыма Мамбеталиева проиграли Словакии со счётом 2:6 и Латвии (0:2). Несмотря на это, шансы на плей-офф по-прежнему есть.

Швеция пока проводит ЧМ-2024 идеальным образом. Она выиграла все три встречи. Сначала «Тре Крунур» разгромили США (5:2) и Польшу (5:1), а в минувшем матче крупно победили Германию со счётом 6:1. Удивляет поразительная игра в обороне и отличная атака, главными действующими лицами которой становятся Эрик Карлссон, Андре Бураковски и Маркус Юханссон. Каждый из них набрал по пять очков по системе «гол+пас».

К сожалению, Казахстан вновь рискует остаться без очков. Уж слишком велико преимущество «Тре Крунур» над казахстанцами. Шведы превосходно держат оборону и идеально используют свои моменты в атаке. Мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал Швеции больше 4.5 шайбы за 1.50.

Прогноз на матч Канада — Норвегия

«Кленовые листья» будут претендовать на первое место в группе, но смогут ли? После первой игры ЧМ-2024 сложились двоякие впечатления об уровне канадцев. Они с трудом выиграли у Великобритании со счётом 4:2. К слову, с тех пор она никому не забрасывала даже одной шайбы, а сборной Канады смогла. Подопечные Андре Туриньи оправдались разгромной победой в игре с Данией (5:1).

Вот только во встрече с Австрией «кленовые листья» вновь продемонстрировали, что допускают много ошибок. Они вели с комфортным преимуществом — 6:1, но каким-то невероятным образом растеряли всё превосходство, а австрийцы сравняли счёт — 6:6. В овертайме Таварес вырвал победу для канадцев, но общую картину это не исправило. Похвалить стоит Коннора Бедарда, оформившего два дубля в трёх встречах. Он забивал в каждом матче ЧМ-2024.

Вряд ли реальные шансы побороться за выход в плей-офф будут у сборной Норвегии, которая набрала только три очка в четырёх встречах. «Белые медведи» начали с серии разгромных поражений. Они уступили Швейцарии (2:5), Чехии (3:6) и Финляндии (1:4). В минувшем матче норвежцы одержали первую победу на ЧМ-2024. Им удалось выиграть у Дании со скромным счётом 2:0.

Очевидно, что «кленовые листья» значительно превосходят «белых медведей». Причём во всём. Но у них не так надёжна оборона, хоккеисты продолжают допускать ошибки и теряться, даже когда ведут с большим преимуществом. Поэтому неплохо смотрится индивидуальный тотал Норвегии больше 1.5 шайбы с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч США — Франция

Сборная США привезла на чемпионат мира в Чехию сильный состав, состоящий из известных хоккеистов НХЛ. Несмотря на это, результаты явно не оправдывают ожидания. Первый матч турнира «ледяные янки» проиграли Швеции со счётом 2:5. Во второй встрече удалось реабилитироваться, выиграв у Германии крупно — 6:1. Однако в последней игре вновь последовала неудача, и США уступили Словакии (4:5 ОТ). Не помогают даже старания Брэди Ткачука.

Сборная Франции стартовала на ЧМ-2024 с двух поражений. Она проиграла Казахстану (1:3) и следом Латвии (2:3 ОТ). Первую победу «синие» одержали в минувшей встрече с Польшей со счётом 4:2. Большой вклад в результаты привносит представитель КХЛ Стефан Да Коста. Как и планировалось, он становится лидером сборной. В трёх играх нападающий «Автомобилиста» набрал четыре очка по системе «гол+пас».

Над «ледяными янками» нависло напряжение. Болельщикам не нравится их игра. Ожидания не оправданы. Франция и не рассчитывает на первое место в группе, но выход в плей-офф по-прежнему остаётся задачей, которую можно решить. Думается, благодаря активности Ткачука и Да Косты нас ожидает результативный хоккей. Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 1.50.

Экспресс на ЧМ-2024

Ставка 1: индивидуальный тотал Швеции в игре с Казахстаном больше 4.5 шайбы за 1.50.

Ставка 2: индивидуальный тотал Норвегии в матче с Канадой больше 1.5 шайбы за 2.65.

Ставка 3: тотал больше 5.5 шайбы в игре США — Франция за 1.50.

Общий коэффициент: 1.50 Х 2.65 Х 1.50 = 5.96.