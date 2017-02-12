Federbet: матч «Црвена Звезда» — «Волгарь» был очень странным

Изначально коэффициент на тотал больше 2,5 гола в этой встрече составлял 1.96. Но перед началом игры начал стремительно падать. В «лайве» на 13-й минуте матче при счёте 0:0 на ТБ 2,5 забитых мяча можно было поставить уже всего за 1.27.
В первом тайме был забит лишь один гол, «Црвена Звезда» повела со счётом 1:0. Но это не смутило ставивших на то, что во встрече будет забито ещё минимум два мяча. На ТБ 2,5 ставки принимались с коэффициентом 1.30.
В итоге команды сыграли вничью 3:3.
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