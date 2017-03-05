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Прогноз Деменко на матч «Краснодар» – «Спартак»: команды сыграют вничью 1:1

5 марта 2017, воскресенье. 04:09. Ставки
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко дал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак».

«Краснодар» к «Спартаку» будет готов на 100 процентов. После кубкового поражения от «Урала» Игорь Шалимов сумеет настроить команду. Безусловно игра будет интересной, но, как мне кажется, закрытой. Обилия голов ждать не стоит. Поставлю на ничью 1:1», — приводит слова Деменко корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.

В данном матче аналитики букмекерских контор отдают предпочтение хозяевам поля. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.47, ничья — 3.40, победа «Спартака» — 3.14. На точный счёт 1:1 предлагается ставить за 6.50 (см. все коэффициенты на матч).

Встреча «Краснодар» – «Спартак» состоится 5 марта в Краснодаре. Начало в 16:30.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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