Сторонник Трампа потерпел неудачу в попытках запретить онлайн-гемблинг в США

Председатель и исполнительный директор Las Vegas Sandsпотерпел серьёзную неудачу в своих постоянных усилиях по запрету онлайн-гемблинга в США.Согласно опросу CPAC, девять из десяти граждан страны выступают против любых попыток федерального правительства отменить законы штатов относительно интернет-игр. Адельсон является давним критиком интернет-игр и настаивает на том, чтобы повторно принять законы, запрещающие онлайн-игры во всех штатах США.В 2011 году Министерство юстиции США постановило, что отдельные штаты могут легализовать онлайн-гемблинг на своих территориях. Адельсон и его лоббисты пока безуспешно пытаются отменить это правило, и новость о том, что большинство граждан страны выступает против его инициативы, станет для бизнесмена большим ударом, отмечает igamingbusiness.Официально Адельсон вложил в президентскую кампанию Дональда Трампа $ 20 млн.