Dafabet: на месте клубов АПЛ мы бы продавали рекламу на рукавах не букмекерам

Руководитель спортивного маркетинга и спонсорства букмекерской компании Dafabet Джон Краузс рассказал о своем отношении к инициативе АПЛ разрешить рекламу на рукаве игровых футболок со следующего сезона.
«Лично я считаю, что эта инициатива имеет право на жизнь — клубы могут продавать всё, что только пожелают. Если учесть, что практически все клубы АПЛ уже имеют букмекеров среди действующих партнеров, вряд ли это предложение будет так уж интересно представителям игорной отрасли. Если бы я работал в клубе, то обратился бы к представителям другой индустрии, пытаясь продать рекламу на рукавах», — цитирует Краузса Sbcnews.
По прогнозам экспертов, топ-клубы АПЛ получат около £ 10 млн (€ 11,6 млн) за размещение логотипа на правом рукаве футболок игроков.