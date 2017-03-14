«Лестер» — «Севилья»: статистическое превью матча

14 марта «Лестер» и «Севилья» проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов. Три недели назад севильцы одержали домашнюю победу — 2:1.
«Лестер» в нынешней Лиге чемпионов выиграл все домашние матчи. Коэффициент на победу чемпионов Англии — 2.9.
В последних трёх встречах с участием «Лестера» в Лиге чемпионов проходила ставка на «тотал больше 2,5 мяча». Сегодня данный вариант оценён коэффициентом 1.64.
«Севилья» ни разу не пропустила в трёх гостевых матчах в Лиге чемпионов. С коэффициентом 4.4 можно сделать ставку, что сухая серия андалусийцев продолжится.
«Севилья» в выездных матчах в среднем подаёт лишь 3,3 угловых. С коэффициентом 1,69 можно сделать ставку на индивидуальный тотал «Севильи» меньше 5,5 угловых. (см. все коэффициенты на матч).
6 из 8 мячей «Лестер» забил в первых таймах в текущем сезоне Лиги чемпионов. Гол «лисов» в первой половине игры оценён коэффициентом 2,1.
Лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов среди игроков обеих команд является Рияд Марез. Его гол в предстоящем поединке идёт за 3,4.
Матч «Лестер» — «Севилья» состоится на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 22:45 мск.