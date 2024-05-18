«Лечче» — «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» победит за 1.81.

«Аталанта» на финальном отрезке сезона преследует более глобальные и интересные цели, чем «Лечче». Она сосредоточена на попадании в зону Лиги чемпионов. «Богиня» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от идущей следом «Ромы» составляет три очка. Если бергамаски выиграют предстоящий матч, то гарантируют себе попадание в Лигу чемпионов. Только бы подопечных Джан Пьеро Гасперини не надломило поражение во встрече за Кубок Италии с «Ювентусом» (0:1).

Команда Джан Пьеро Гасперини проиграла только 3 из 18 последних матчей в чемпионате Италии, а также четыре раза сыграла вничью. Поставить на то, что она обыграет «Лечче», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Встречу с «Ювентусом» пропустил из-за перебора жёлтых карточек Джанлука Скамакка, ставший лидером «богини». Именно его голевого чутья и мастерства реализации команде и не хватило. Зато нападающий к предстоящей игре подходит с полным запасом сил.

В 40 встречах во всех официальных турнирах в составе бергамасков Скамакка забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач. Несмотря на то что встреча состоится в Лечче, в победу «богини» верится гораздо больше.

Если подопечные Гасперини выиграют, то заметно облегчат себе жизнь. 29 мая им предстоит сыграть с «Байером» в финале Лиги Европы. Ближе к концу месяца календарь станет сложнее, сэкономить энергию ведущих футболистов будет намного труднее.