Канада — Финляндия: прогноз Андрея Юртаева на игру группового этапа ЧМ-2024

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч ЧМ-2024 Канада — Финляндия.

Ставка: ТМ 5 за 1.95.

«Продолжается чемпионат мира в Чехии, где уже начинают выясняться места в четвертьфинале. Предстоит нам обсудить интересный матч, которых не так-то и много на групповой стадии. Канада сыграет с Финляндией.

Я просто напомню, что это два чемпиона мира последних четырёх первенств. На прошлом чемпионате финны вылетели в четвертьфинале, но от той же Канады.

Финны вроде бы результативно играют в матчах против аутсайдеров, но если встречаются серьёзные соперники, то включается классическая оборонительная Финляндия. Канадцы на групповом раунде пока действуют расхлябанно, и матч не самый важный, но в любом случае будут действовать с позиции силы. Будут пытаться забить в атаке, но получаться наверняка будет не очень хорошо.

В основном у Канады пока низовые матчи, а играть-то придётся против финнов. Больше трёх или четырёх шайб в этом матче я не жду. Поэтому на такой матч дам прогноз с ТМ 5», — приводит слова Юртаева «Ставка ТВ».