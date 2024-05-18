«Динамо» — «Крылья Советов»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов»

Ставка: ничья за 4.90.

«Подопечные Марцела Лички получили прекрасный, если не сказать больше, шанс выиграть золотые медали и стать чемпионами. Да, можно по-разному относиться к нынешней РПЛ, но разве кто-то будет говорить об этом уже в июле, когда начнётся новый сезон? И в стане бело-голубых об этом точно не думают. Им надо обыграть дома самарские «Крылья Советов». И это первый шаг на пути к тому, о чём нельзя говорить вслух.

Команде Игоря Осинькина вроде бы уже ничего не надо. Но от этого волжане для динамовцев и опаснее всего. Плюс москвичи два матча подряд вытащили в компенсированное время. И можно сказать точно, что им так дальше везти уже не будет. Получится ли в третий раз? Вряд ли. Плюс, как ни крути, у «Динамо» как не было запаса прочности, так и нет. И это вызывает тревогу у поклонников хозяев. Существует и волнение, от которого тоже никуда не деться. Другой вопрос, что даже ничья оставит динамовцев в чемпионской гонке. И я больше склоняюсь к ничейному исходу», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».