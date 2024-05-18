Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Крылья Советов»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

«Динамо» — «Крылья Советов»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов»

Ставка: ничья за 4.90.

«Подопечные Марцела Лички получили прекрасный, если не сказать больше, шанс выиграть золотые медали и стать чемпионами. Да, можно по-разному относиться к нынешней РПЛ, но разве кто-то будет говорить об этом уже в июле, когда начнётся новый сезон? И в стане бело-голубых об этом точно не думают. Им надо обыграть дома самарские «Крылья Советов». И это первый шаг на пути к тому, о чём нельзя говорить вслух.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команде Игоря Осинькина вроде бы уже ничего не надо. Но от этого волжане для динамовцев и опаснее всего. Плюс москвичи два матча подряд вытащили в компенсированное время. И можно сказать точно, что им так дальше везти уже не будет. Получится ли в третий раз? Вряд ли. Плюс, как ни крути, у «Динамо» как не было запаса прочности, так и нет. И это вызывает тревогу у поклонников хозяев. Существует и волнение, от которого тоже никуда не деться. Другой вопрос, что даже ничья оставит динамовцев в чемпионской гонке. И я больше склоняюсь к ничейному исходу», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Динамо» — «Крылья Советов». Личка сделает бело-голубых чемпионами?
«Динамо» — «Крылья Советов». Личка сделает бело-голубых чемпионами?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android