Букмекеры оценили вероятность летнего перехода Гризманна из «Атлетико» в «МЮ»

Накануне в окружении нападающего «Атлетико»опровергли информацию о наличии соглашения с «Манчестер Юнайтед».Несмотря на это, букмекеры убеждены в переходе Гризманна в «МЮ» в летнее трансферное окно (). Другими претендентами на француза считаются «Арсенал» (), «Челси», «Манчестер Сити» (по), «Бавария» и «ПСЖ» (по).Поставить на то, что Гризманн останется в «Атлетико», можно заРанее Manchester Evening News, ссылаясь на ближайшее окружение Гризманна, сообщил, что форвард и английский клуб достигли договорённости.