Букмекеры оценили вероятность летнего перехода Гризманна из «Атлетико» в «МЮ»

Накануне в окружении нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна опровергли информацию о наличии соглашения с «Манчестер Юнайтед».
Несмотря на это, букмекеры убеждены в переходе Гризманна в «МЮ» в летнее трансферное окно (1.44). Другими претендентами на француза считаются «Арсенал» (10.0), «Челси», «Манчестер Сити» (по 21.0), «Бавария» и «ПСЖ» (по 26.0).
Поставить на то, что Гризманн останется в «Атлетико», можно за 2.20.
Ранее Manchester Evening News, ссылаясь на ближайшее окружение Гризманна, сообщил, что форвард и английский клуб достигли договорённости.