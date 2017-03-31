Обозный: лето чётных годов — Рождество для букмекеров

Обороты и доходы букмекерских компаний во время проведения крупнейших футбольных турниров (чемпионаты мира и Европы) возрастают в разы. Об этом на конференции Betting Trends Forum 2017 рассказал президент компании First Gaming (Rub90) Леонид Обозный.
«Лето чётного года — Рождество для букмекеров. Чемпионаты мира и Европы, по данным нашей компании, дают до 450% новых игроков и до 2800% реактивированных, тех, кто раньше делали ставки, но затем перестали. При этом особых отличий между Евро и чемпионатом мира представители отрасли в плане оборотов и доходов не видят», — приводит слова Обозного корреспондент «Чемпионата» Алексей Агеев.
Также эксперт отметил характерную для крупных турниров сборных особенность. В современно беттинге ставки в «лайве» в два раза опережают «прематч». В соотношении 65% на 35% в среднем. Но на ЧМ-2014 и Евро-2016 картина была прямо противоположной. На чемпионате мира 2014 года до начала матча было совершено 63,1% от общего числа ставок. А на Евро-2016 — 66%.
Подобная перевёрнутая статистика, по словам Обозного, обусловлена наличием экспертизы, пониманием игроком предматчевых раскладов против сиюминутного желания поиграть, которое наблюдается в ставках на турниры с участием малоизвестных команд.