Баранка: договорной матч можно организовать и на ЧМ-2018

Генеральный секретарь Federbet, международной организации, которая объединяет букмекеров и занимается выявлением договорных матчей, Франческо Баранка, выступая на конференции Betting Trends Forum 2017, отметил, что теоретически договорной матч может быть организован и на ЧМ-2018 по футболу, который пройдёт в России.
«В следующем году у нас состоится ЧМ-2018. Возможны ли договорные матчи на таком уровне? Да! Я считаю, что теоретически это вполне возможно. Почему? Если пара футболистов могут организовать договорной матч в Италии или России, то что мешает паре «сборников» сделать это на мундиале? Два игрока – это более чем возможно. А здесь ещё можно вспомнить случаи, произошедшие зимой на сборах, когда договорные матчи устраивали только подставные судьи. На чемпионате мира подставных не будет, но факт есть факт, договорняк могут организовать даже судьи», — приводит слова Баранки корреспондент «Чемпионата» Алексей Агеев.