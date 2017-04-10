Азиатский букмекер стал спонсором «Эспаньола»

Азиатский букмекер Vebet заключил спонсорское соглашение с испанским футбольным клубом «Эспаньол». Стороны заключили региональное партнерство и оператор будет официальным букмекером «Эспаньола» на территории Азии, информирует igamingbusiness.Условия сделки не разглашаются, но представители клуба сказали, что соглашение поможет выйти «Эспаньолу» на азиатский рынок. Прежде «Эспаньол» состоял в аналогичном партнерстве с испанским оператором онлайн-игр Botemanía.«Эспаньол», набрав 46 очков в 31 матче, занимает девятое место в чемпионате Испании.