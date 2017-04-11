Букмекер: 52 % ставок в матче «Ювентус» — «Барселона» сделаны на победу испанцев

52 % от общего числа ставок (П1/ничья/П2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» сделаны на победу каталонцев. На победу «Ювентуса» приходится 34 % ставок и 14 % на ничью. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».На тотал матча больше 2,5 гола с коэффициентом 1.85 ставят в 10 раз больше, чем на ТМ 2,5 за 1.95.В компании отметили, что на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов ставят вдвое больше, чем на топовую встречу РФПЛ.Много и крупных ставок. Три разных клиента поставили на «Ювентус не проиграет» по 300 тыс. рублей каждый. Коэффициент на данный исход — 1.45. Ещё одна ставка в размере 300 тыс. рублей сделана на тотал больше и 280 тыс. рублей на ничью (3.30).Встреча «Ювентуса» и «Барселоны» состоится 11 апреля в Турине. Начало матча в 21:45 мск.