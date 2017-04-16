Букмекер: 50% ставок в матче «Спартак» — «Зенит» сделано на победу красно-белых

Половина ставок из основной росписи (П1/ничья/П2) в матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» приходится на победу хозяев поля. 40% ставят на «Зенит», 10% — на ничью. Об этом «Чемпионату» сообщили в БК «Фонбет».Что касается других исходов, то 95% ставок сделано на тотал матча больше 2,5 гола. На нерезультативную встречу (ТМ 2,5) ставят всего 5%.Из крупных ставок в компании отметили клиента, который поставил миллион рублей на тотал матча больше 2,5 гола с коэффициентом 1.80. Другой игрок поставил 550 тыс. рублей на победу «Зенита», которая котируется за 3.05.Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00.