Sportradar начала сотрудничество с Европейской федерацией гандбола

Компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом статистических данных спортивных событий, заключила соглашение с EHF Marketing, маркетинговым подразделением и дочерней компанией Европейской федерации гандбола (EHF).

В соответствии с условиями «долгосрочного соглашения», Sportradar будет предоставлять различные информационные, потоковые, маркетинговые и цифровые услуги для ведущих клубных соревнований федерации.

Sportradar будет собирать данные и статистику в режиме реального времени для более чем 650 в каждом сезоне.