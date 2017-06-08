Сергеев: в плане титульного спонсорства bwin.ru пропустит будущий сезон

Генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев рассказал о том, как его компания будет заключать спонсорские соглашения с российскими клубами.

«Интерес коммерческих спонсоров к российскому спорту в последнее время угасал, в России не было новых спонсоров в большом количестве. Сейчас же появляется целый набор бюджетов, которые очень хотят освоить и футбольные, и хоккейные клубы, а также сборные и федерации. Освоить – не в плохом смысле этого слова. Говоря простым языком, заработать на букмекерах.

Здесь вопрос эффективности. Насколько будет эффективна реклама букмекеров на форме и сколько она будет стоить. Если клубы будут выставлять за это непосильные цифры, которые не будут давать ожидаемого эффекта букмекерам, то зачем букмекерам эти контракты?

Я думаю, что этот сезон bwin.ru точно пропустит в плане титульного спонсорства. Наш старт запланирован на сентябрь, поэтому мы пропустим начало чемпионата. Но вполне возможно, что появимся на бортах клубов и отдельных соревнований. Но пока без титульного спонсорства чего-либо», — сообщил Сергеев в эфире «Спорт FM».

7 июня на презентации в Москве было объявлено, что букмекер bwin, принадлежащий игорной компании GVC Holdings, выходит на российский рынок. Компания bwin.ru открыта в партнёрстве со структурами бизнесмена Александра Мамута — ООО «Диджитал Беттинг», входящим в холдинг A&NN Investments, и при участии Rambler&Co. Генеральным директором bwin Россия стал Дмитрий Сергеев.