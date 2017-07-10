Согласно котировкам Кузнецова победит Радваньскую в 4-м круге Уимблдона

10 июля в матче четвёртого круга женского одиночного разряда «Уимблдона» встретятся Агнешка Радваньска из Польши и россиянка Светлана Кузнецова. Начало встречи — в 13:30 мск.



Согласно котировкам у россиянки не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Кузнецовой оценивается коэффициентом 1.52. Победа с форой «-4,5» гейма — 2.44 (см. все коэффициенты на матч).



Если Радваньска победит Кузнецову, сыграет ставка с коэффициентом 2.72. На то, что полька сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.55.