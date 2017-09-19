175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

БК «Балтбет» подписала спонсорское соглашение с ФК «Уфа»

19 сентября 2017, вторник. 16:21 Ставки

Букмекерская компания «Балтбет» заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Уфа».

«Команда всего за несколько сезонов преодолела путь от второго дивизиона до Премьер-Лиги. Своей миссией БК «Балтбет» видит поддержку как раз таких спортивных команд, как ФК «Уфа»: молодых, современных, перспективных. Таких, которые своим существованием и успехами популяризируют спорт в целых регионах», — сообщили в компании.

Сотрудничество клуба и букмекера предусматривает совместные мероприятия для болельщиков «Уфы», а также конкурсы с ценными призами.

ФК «Тосно» стал беттинговым партнёром БК «Балтбет»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Уфа Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Ставки
19 сентября 2017, вторник
16:21 БК «Балтбет» подписала спонсорское соглашение с ФК «Уфа»
15:44 БК «Винлайн» запустила функцию «Выкуп ставки»
15:40 Генеральным партнёром трансляций Примеры в Интернете будет букмекерская компания
15:15 Аналитики: «Барселона» разгромит «Эйбар», Месси не уйдёт с поля без гола
13:30 Две рискованные ставки от Робби Сэвиджа на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль»
11:45 Согласно котировкам, «Бавария» не оставит шансов «Шальке» в матче Бундеслиги
10:00 «Лестер» — «Ливерпуль»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка английской лиги
18 сентября 2017, понедельник
20:30 Weekend Football поможет The Telegraph улучшить приложение для ставок
18:26 Betmaster запустила кампанию для привлечения дополнительных средств
17:13 «Вест Хэм Юнайтед» начал сотрудничество с брокером Hantec Markets
15:11 Букмекер извинился за включение умершего Эхиогу в претенденты на пост тренера
14:55 Денисова: БК России не пострадают от запрета ставок на детско-юношеские турниры
14:54 Британские букмекеры готовы помочь правительству в повышении уровня азартных игр
13:24 Шансы Карреры быть уволенным до конца 2017 года — 23%, считают букмекеры
12:25 Прогноз Масалитина на матч «Зенит» — «Уфа»: ставлю на сухую победу питерцев
11:45 Букмекеры оценили шансы «Уфы» отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге
10:00 Согласно котировкам, «Салават Юлаев» выиграет у «Северстали» в матче КХЛ
17 сентября 2017, воскресенье
17:15 БК «Олимп»: радикально модернизировали свой официальный сайт
15:50 На 85-й минуте матча «Тосно» — «Спартак» на ничью можно было поставить за 50.00
15:30 Эксперты: «ПСЖ» не оставит шансов «Лиону», Неймар обязательно забьёт
13:45 Согласно котировкам, мадридский «Реал» победит «Реал Сосьедад» на выезде
12:47 Прогноз Казанского на матч «Челси» — «Арсенал»: в дерби победят хозяева поля
12:00 Букмекеры: сборная России проиграет Испании в матче за 3-е место на Евробаскете
10:30 Аналитики: Гран-при Сингапура выиграет Феттель, Квят не попадёт в очковую зону
10:00 «Челси» — «Арсенал»: прогноз Робби Сэвиджа на центральный матч тура АПЛ
08:30 Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Тосно» после игры в Мариборе
16 сентября 2017, суббота
17:15 Букмекеры назвали фаворита «Эмми-2017» в номинации «Лучший драматический сериал»
15:30 Головкин — Альварес: букмекеры назвали фаворита главного боя осени
13:45 «Тоттенхэм» — «Суонси Сити»: две ставки Робби Сэвиджа на матч пятого тура АПЛ
12:45 Прогноз Генича на матч «Анжи» — «Краснодар»: гости возьмут три очка
12:00 Аналитики: Слуцкий прервёт серию неудач с «Халлом» и выиграет у «Сандерленда»
10:30 Эксперты оценили шансы «Ростова» отобрать очки у ЦСКА в Москве
09:00 Согласно котировкам, «Салават Юлаев» выиграет у «Спартака» в матче КХЛ
15 сентября 2017, пятница
23:53 TAB покинула игорный рынок Австралии
23:43 «Ноттингем» отказался от украинского хоккеиста из-за подозрений в сдаче матча
17:30 Paddy Power Betfair раскрыла условия корректной рекламы для аффилятов
16:00 Аналитики оценили шансы сборной России победить Сербию в полуфинале Евробаскета
14:30 «Арсенал» (Тула) — «Динамо»: букмекеры не видят фаворита в матче РФПЛ
13:42 Карпин: в матче «Арсенал» — «Динамо» команды обменяются голами и сыграют вничью
13:40 Прогноз «Чемпионата» на матч ХК СКА — «Металлург» (Магнитогорск)
13:33 Согласно котировкам, СКА легко победит «Металлург» (Магнитогорск) в матче КХЛ
13:13 Букмекеры: Джон Сноу возглавит Семь королевств к концу «Игры престолов»
14 сентября 2017, четверг
19:49 Миланский «Интер» официально объявил о сотрудничестве с bwin
19:00 Легализация ставок может принести бюджету США до $ 5 млрд в год
17:35 EnergyBet стала спонсором английского футбольного клуба «Миллуолл»
Все новости RSS
Партнерский контент