БК «Балтбет» подписала спонсорское соглашение с ФК «Уфа»

Букмекерская компания «Балтбет» заключила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Уфа».

«Команда всего за несколько сезонов преодолела путь от второго дивизиона до Премьер-Лиги. Своей миссией БК «Балтбет» видит поддержку как раз таких спортивных команд, как ФК «Уфа»: молодых, современных, перспективных. Таких, которые своим существованием и успехами популяризируют спорт в целых регионах», — сообщили в компании.

Сотрудничество клуба и букмекера предусматривает совместные мероприятия для болельщиков «Уфы», а также конкурсы с ценными призами.