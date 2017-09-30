Букмекеры назвали имя преемника Анчелотти на посту главного тренера «Баварии»

Накануне главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти был отправлен в отставку. Причиной увольнения 58-летнего специалиста послужило поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Вместе с Карло Анчелотти команду покинули и все его помощники. Временно исполнять обязанности главного тренера будет 40-летний Вилли Саньоль.

Букмекеры считают, что следующим постоянным главным тренером «Баварии» станет Томас Тухель (1.67). Следом идут Саньоль (2.75) и Юлиан Нагельсманн (6.50) (см. все коэффициенты).

Аутсайдерами считаются Юрген Клопп (17.0), а также Хаби Алонсо, Луи ван Гал, Йоахим Лёв и Диего Симеоне (по 21.0).

Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды — Суперкубок страны.