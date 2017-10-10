Экс-игрок «Ман Сити» подозревается в организации договорного матча в Швеции

Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда», «Фулхэма» и сборной Нигерии Диксон Этуху подозревается в организации договорного матча.

Шведская полиция подозревает, что Этуху пытался повлиять на результат матча «Гётеборг» – АИК. Игра была перенесена после того, как вратарь АИК Кенни Стаматопулос рассказал, что его пытались подкупить. Сам Этуху отвергает все обвинения.



38-летний вратарь утверждал, что ему предложили около 200 тыс. евро за неудачную игру. Кенни должен был выйти на поле в связи с травмой основного вратаря АИК.



Этуху закончил игровую карьеру в 2016 году в АИК. Сейчас он работает футбольным агентом.