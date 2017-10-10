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Экс-игрок «Ман Сити» подозревается в организации договорного матча в Швеции

10 октября 2017, вторник. 18:49 Ставки

Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда», «Фулхэма» и сборной Нигерии Диксон Этуху подозревается в организации договорного матча.

Шведская полиция подозревает, что Этуху пытался повлиять на результат матча «Гётеборг» – АИК. Игра была перенесена после того, как вратарь АИК Кенни Стаматопулос рассказал, что его пытались подкупить. Сам Этуху отвергает все обвинения.

38-летний вратарь утверждал, что ему предложили около 200 тыс. евро за неудачную игру. Кенни должен был выйти на поле в связи с травмой основного вратаря АИК.

Этуху закончил игровую карьеру в 2016 году в АИК. Сейчас он работает футбольным агентом.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК АИК Диксон Этуху Странные матчи
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