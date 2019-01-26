Аналитики: «Боруссия Д» в матче с «Ганновером» одержит третью победу подряд

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия Д» — «Ганновер-96». Начало встречи 26 января 2019 года запланировано на 17:30 по московскому времени.



Букмекеры считают «Боруссию Д» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.18. Шансы «Ганновер-96» на победу оценены коэффициентом 17.50. Поставить на ничью можно за 8.10.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.92, а на ТМ 3,5 гола — за 1.98.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.83. Победа «шмелей» всухую идёт за 2.07.



Вероятность победы дортмундской «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 2.21.



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