Согласно котировкам, «Питтсбург Пингвинз» победит «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз», который состоится 29 января. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 1.68, по итогам всей встречи — 1.39.



Шансы «Нью-Джерси Дэвилз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 4.25, а с учётом овертайма — за 3.14.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.60.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 11.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.59, меньше 5,5 — за 2.27.



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