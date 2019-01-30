Александрова победит Цибулкову на турнире в Санкт-Петербурге, считают эксперты

Российская теннисистка Екатерина Александрова (6) вышла в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в финале квалификации обыграв соотечественницу Анну Калинскую со счётом 7:6 (7:4), 6:0. В первом круге Александрова встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Согласно котировкам, у теннисистки из Словакии меньше шансов на победу в этом матче. Победа Доминики Цибулковой оценивается коэффициентом 2.25, победа с форой «+2,5» гейма — 1.91.



Если Екатерина Александрова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.69. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.87.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.71. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.90.