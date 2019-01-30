Аналитики: «Фиорентина» выбьет «Рому» в 1/4 финала Кубка Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Рома». Начало встречи 30 января 2019 года запланировано на 20:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Фиорентины» за 2.60. Шансы «Ромы» на победу оценены коэффициентом 2.70. Поставить на ничью можно за 3.40.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.72, а на ТМ 2,5 гола — за 2.24.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.56. Победа «Фиорентины» всухую оценивается в 4.85.



Победа «Фиорентины» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.20. Проход «Фиорентины» оценён в 1.88, проход «Ромы» — в 1.94.



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