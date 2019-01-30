Букмекеры: «Ювентус» победит «Аталанту» в 1/4 финала Кубка Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало встречи 30 января 2018 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ювентуса» за 2.05. Шансы «Аталанты» на победу оценены коэффициентом 3.94. Поставить на ничью можно за 3.25.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.03, а на ТМ 2,5 гола — за 1.87.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.73. Победа «Ювентуса» всухую оценивается в 3.40.



Победа «Ювентуса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.22. Проход «Аталанты» оценён в 2.53, проход «Ювентуса» — в 1.53.



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