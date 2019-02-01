Игорный бизнес принёс бюджету Свердловской области 13,6 млн рублей в 2018 году

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Свердловской области за 2018 год составили около 14 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства финансов Свердловской области.



Согласно отчёту об исполнении областного бюджета, на 1 января исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 13,6 млн рублей. Сумма налоговых поступлений за декабрь 2018 года достигла отметки в 1,3 млн рублей.

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