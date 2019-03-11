Согласно котировкам, Александрова проиграет Бенчич на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (13) со счётом 7:5, 2:6, 7:5. За выход в 1/8 финала соревнований 24-летняя россиянка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Александровой оценивается коэффициентом 3.12, победа с форой «+3,5» гейма — 2.05.



Если Белинда Бенчич сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.35. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.74.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.86.



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