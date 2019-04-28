«МЮ» — «Челси»: букмекеры оценили шансы команд в матче 36-го тура АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Встреча состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 18:30 мск.



По оценке аналитиков, шансы команд равны. Поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 2.65. Это соответствует вероятности 36%. Шансы лондонцев выиграть на выезде аналитики оценили таким же коэффициентом. На ничью можно сделать ставку за 3.40 (28%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.80. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.00. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.65. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 67 очков. «МЮ» (64) — на 6-м месте.