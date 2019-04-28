«Краснодар» – ЦСКА: котировки на матч 26-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 19:00 мск.



По прогнозам экспертов, «Краснодар» — фаворит встречи. Букмекеры оценивают шансы команды Мурада Мусаева победить коэффициентом 2.55. Это соответствует вероятности 41%. Сделать ставку на ЦСКА можно за 3.10 (30%). С коэффициентом 3.25 (29%) можно поставить на ничью.



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.95, на ТМ 2,5 гола — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. За 2.00 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — 1:1 (коэффициент 6.00).



ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Краснодар» (43) — на 4-м месте.