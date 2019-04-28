«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на главный матч 26-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Краснодар» — ЦСКА в 26-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1 гола за 1.80, обе забьют за 1.74



«Прямой стык, лобовая встреча за место в Лиге чемпионов. «Локомотив», судя по его календарю, а также его форме и стабильности, вряд ли отпустит второе место. «Зенит» —скорее всего, чемпион. А вот за третье место, которое даёт возможность играть в квалификации Лиги чемпионов, пойдёт очень серьезная борьба.



Если говорить конкретно про этот матч, то небольшое преимущество имеют армейцы. Они имеют преимущество по очкам в турнирной таблице, поэтому, на мой взгляд, их устроит и ничейный результат. Сам «Краснодар», при том что мы его хвалим за качество и содержание игры, одержал всего две победы в 19 матчах в 2019 году. И над кем? Над «Анжи», который обыгрывают все кому не лень, и над «Крыльями Советов» благодаря голу в компенсированное время с пенальти. Игра вроде бы есть, но с результатами у «Краснодара» серьёзные проблемы.

Мартыновича в этом матче из-за дисквалификации не будет, на одной молодёжи выехать очень сложно. Фьолусон, который, скорее всего, Мартыновича заменит, — на мой взгляд, защитник достаточно среднего уровня. Я веду к тому, что, ЦСКА хоть по букмекерской линии и не фаворит, но я бы сыграл все-таки от армейцев. «Краснодар» редко когда может позволить себе сыграть на ноль, поэтому голы в этом матче должны быть в ворота «Краснодара». Я бы сыграл вариант «индивидуальный тотал ЦСКА больше гола». Свой голик армейцы забьют, но одним мячом дело может и не ограничиться.



Напрашивается ещё вариант «обе забьют». Тоже его рассмотрите, потому что в последних шести матчах между этими клубами эта ставка не доехала только один раз, когда ЦСКА выиграл в Краснодаре благодаря голу Алексея Березуцкого. Это вариант я бы тоже рассмотрел, но «ЦСКА больше гола» мне нравится больше».