Букмекеры назвали шансы Путина и Трампа получить звание «Человек года» Time-2019

Букмекеры назвали список кандидатов на звание «Человек года» по версии американского журнала Time.



Главный фаворит на почётную награду, по мнению аналитиков, — Грета Тунберг. Поставить на шведскую активистку, борющуюся за сохранение климата, можно с коэффициентом 2.25 (вероятность 44%).



Шансы действующих президентов США и России букмекеры оценили ниже. Поставить на итоговую победу Дональда Трампа можно с коэффициентом 7.50 (вероятность 13%), а на триумф Владимира Путина — за 26.00 (4%).



Среди претендентов на звание «Человек года» Time-2019 есть и известные спортсмены. Победа теннисистки Серены Уильямс доступна за коэффициент 21.00 (вероятность 4,8%), игрока в американский футбол Тома Брэди за 23.0 (4,3%), а баскетболиста Леброна Джеймса за 41.0 (2,4%).



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