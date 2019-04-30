«Тоттенхэм» — «Аякс»: котировки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Аякс». Встреча начнётся 30 апреля в 22:00 мск.



По прогнозам букмекеров, шансы хозяев выше. Поставить на победу английского клуба в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.45. Это соответствует вероятности 39%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.85 (33%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 3.45 (28%).



Поставить на выход англичан в финал можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что в решающий раунд турнира пройдут голландцы.



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 мяча, можно с коэффициентом 1.85. За 1,95 можно сделать ставку на то, что будет меньше 3 мячей.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счет встречи — 1:1 (коэффициент 6.50).



Ответный матч состоится 8 мая в Амстердаме.