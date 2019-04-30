«Тоттенхэм» — «Аякс»: прогноз Игоря Гамулы на матч Лиги чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Аякс» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 30 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Аякс» с форой (0) за 2.09.



«Лига чемпионов подходит к своему логическому завершению. Уже совсем скоро один счастливчик поднимет над своей головой ушастый кубок. В полуфинальном противостоянии нас ждёт очень неожиданная битва между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».



Никто не ожидал увидеть эти команды на столь поздней стадии еврокубка, однако они уже сотворили настоящую сенсацию и по праву находятся там, где они есть. «Тоттенхэм» выдал просто выдающуюся игру с «Манчестер Сити». Лондонцы перетерпели грозного соперника и прошли дальше. Конечно, им помогла система видеоповторов, но победителя, как говорится, не судят.



Тем не менее я больше симпатизирую «Аяксу». Молодая голландская команда в блестящем стиле разобралась сначала с действующим победителем турнира мадридским «Реалом», а затем вынесла и «Ювентус» с самим Криштиану Роналду в составе. Мне кажется, что и в игре с «Тоттенхэмом» у амстердамцев есть отличные шансы на положительный исход на чужом поле. Поэтому ставлю на победу «Аякса» с форой (0)», — сказал Гамула.