ЦСКА — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на матч 27-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз и сделал ставку на матч 27-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».



Ставка: обе забьют — нет за 1.78



«В предыдущем туре ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. Поэтому в грядущем туре «Динамо» сразу попадает на раненого зверя в лице «армейцев». Уже не раз в текущем сезоне были встречи, когда «армейцы» выигрывали сразу после поражения в прошлом матче.



Армейцам не сможет помочь Никола Влашич, заработавший в прошлой игре совершенно дурацкое удаление. Удивительно, что в текущем первенстве армейцы намного более удачно действуют в гостях, чем на своем поле. Команда Виктора Гончаренко расположилась на четвёртом месте в турнирной таблице и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.



У «Динамо» дела намного хуже. В прошлом туре бело-голубые разошлись миром с «Ахматом». Сейчас команда Дмитрия Хохлова расположилась на 12-й строчке и всего на два балла опережает зону стыковых матчей. Думаю, динамовцы должны приложить все силы для того, чтобы сохранить прописку в элите отечественного футбола.



Мне кажется, матч должен получиться очень напряжённым, ведь обе команды ещё не решили своих задач на сезон. Не думаю, что будет забито много голов. В подобных встречах игра часто идёт до первого мяча. Поэтому ставлю на «обе забьют — нет».