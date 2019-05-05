«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор на каналах Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура чемпионата Германии сезона-2018/19 «Байер» — «Айнтрахт».



Ставка: тотал угловых в 1-м тайме больше 4,5 за 1.81.



«Байер» продолжает борьбу за еврокубки. Встреча с «Айнтрахтом» — за 6 очков. Франкфуртцы сейчас располагаются на четвертом месте, но ситуация в таблице настолько плотная, что «Байер, занимающий 8-ю строчку, отстает от «Айнтрахта» всего на 3 балла.



Команда Ади Хюттера еще продолжает борьбу в лиге Европы за попадание в финал. Первый матч с «Челси» завершился вничью — 1:1. Ответный — в ближайший четверг. Физически франкфуртцам приходится тяжело — уже три тура в Бундеслиге они не могут победить. Травмы ключевых футболистов, усталость и отсутствие привычки играть на два фронта весь сезон — причины спада команды на финише.



«Байер» не имеет проблем с функциональным состоянием. Наоборот, в матче с «Аугсбургом» леверкузенцы играли в свое удовольствие и одержали третью победу подряд. В потрясающей форме находятся Хавертц, Фолланд и Брандт. На фоне уставшего соперника леверкузенцы, конечно, явные фавориты. Но на результат делать прогноз все равно большой риск.

Поставлю на угловые. «Байер» в среднем подает 5.84 угловых за матч, дома — 6.87. Статистика угловых соперников леверкузенцев на «Бай-Арене» — 5.63. «Айнтрахт тоже подает в среднем больше 5 угловых за игру. Обе команды играют в атакующий, вертикальный футбол. То есть основные события в матчах с их участием обычно разворачиваются рядом со штрафной площадью. Думаю, и в предстоящем матче в центре поля мяч не будет надолго задерживаться. Мой прогноз — тотал угловых в 1-м тайме больше 4,5 за 1.81», — сказал Керимов.