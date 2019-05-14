Медведев – Кирьос: прогноз Анны Чакветадзе на матч в Риме

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев – Ник Кирьос в 1-м круге турнира ATP серии «Мастерс-1000», проходящего в Риме. Поединок состоится сегодня, 14 мая.



Ставка: Кирьос выиграет как минимум один сет за 1.70.



«Даниила Медведева в этом матче считают явным фаворитом. В принципе, понятно, по какой причине. Он очень успешно выступил в Монте-Карло и Барселоне. Но уже в Риме было видно, что он устаёт. А без хорошей физической готовности ему на грунте совсем тяжело. Подача так не спасает, как на быстрых кортах. И мне кажется, что недели ему не хватило для восстановления.



Ник Кирьос появился в Мадриде, но уступил сразу же Штруффу в двух сетах. Правда, борьба была. А немец на грунте выступает очень неплохо, дал бой Надалю в Барселоне. Так что нельзя говорить о полной неготовности Кирьоса. Вполне он может сыграть неплохо, при желании.



Я не верю, что Медведев в этой встрече легко победит. Если и выиграет, то в борьбе. Мне кажется, что Ник должен выглядеть свежее и минимум сет возьмёт. Скорее всего, три партии мы увидим, но так рисковать не буду», — сказала Чакветадзе.