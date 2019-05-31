Вавринка — Димитров: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стэн Вавринка — Григор Димитров в 3-м круге турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 31 мая.



Ставка: победа Вавринки 3:0 или 3:1 по сетам за 1.70.



«Не верила я в успех Григора Димитрова в матче с Марином Чиличем, но болгарин справился, отыгрался с 1:2 по партиям. Но тут скорее надо отметить, что хорват не очень здорово играл, много ошибался. Димитров в сравнении с ним проявил стойкость. По игре я бы не сказала, что он выглядел очень уж здорово.



Стэн Вавринка в первом круге немного расслабился и подарил сет своему сопернику. Во втором круге таких ошибок не было, он легко обыграл чилийца Гарина, хотя говорили, что тут могут быть проблемы. Вавринка, очевидно, прибавляет, выглядит всё лучше. Ну а грунт ему всегда подходил, чего не скажешь о Димитрове.



На мой взгляд, здесь швейцарец должен побеждать с запасом. Димитров на грунте никогда не был очень уж опасен, к тому же он пять сетов отыграл с Чиличем, а до этого столько же с Янко Типсаревичем. Сил может не хватить. Максимум на сет наиграет Димитров, не больше», — сказала Чакветадзе.