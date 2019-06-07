Конта — Вондроушова: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Йоханна Конта — Маркета Вондроушова в полуфинале турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.
Ставка: Вондроушова победит за 2.05.
«Йоханна Конта сразится с Маркетой Воундрушовой. Вот такой вот полуфинал случился. Никто и не думал, что девушки смогут пройти так далеко. Конечно, прекрасный результат для обеих.
Здесь, мне кажется, нужно отталкиваться от их последней встречи. В Риме они подпортили друг другу нервы, и в трёх сетах выиграла Йоханна Конта. Сейчас, я думаю, Воундрушова настроится совершенно по-другому и сможет не только навязать борьбу сопернице, но и взять реванш после поражения в Риме.
Обычно после таких сложных встреч проигравший психологически по-другому себя ведёт. Прошло совсем немного времени, поэтому то поражение от Конты свежо в памяти Воундрушовой. Девушка она ещё молодая, но свои выводы из того поражения наверняка сделает и впервые выйдет в финал турнира «Большого шлема», — сказала Чакветадзе.
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