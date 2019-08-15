«Валлетта» — «Астана»: прогноз Юрия Красножана на матч квалификации Лиги Европы

Бывший главный тренер национальной сборной Казахстана и ряда российских клубов Юрий Красножан сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Валлетта» — «Астана».
Ставка: победа «Астаны» за 1.65.
«Астана» в данном противостоянии и до первого поединка считалась фаворитом, а после результата матча недельной давности в Нур-Султане этот статус тем более просматривается. Я думаю, что в данном матче мы увидим повторение предыдущей игры и по счёту, и по содержанию.
Мне видится, что «Валлетта» является заложником такого атакующего стиля игры, из-за которого имеет проблемы. Дома хозяева поля не откажутся от данного стиля, который сыграет с ними злую шутку. В целом «Валлетта» в еврокубках дома играет достаточно уверенно, но я полагаю, что это не помешает «Астане» выиграть и выездной матч. Счёт предсказать не берусь, а поставлю просто на победу астанинцев», — сказал Красножан.
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